Dost kan rekenen op basisplaats tegen Bulgarije

Dost vervangt de zieke Vincent Janssen in het centrum van de aanval. De oud-speler van AZ speelt de laatste maanden nauwelijks bij Tottenham Hotspur, maar had in Sofia wel het vertrouwen gekregen van de bondscoach. ,,Ik was blij met twee goede spitsen'', stelde Blind. ,,Dus dan is het jammer als er één wegvalt.''