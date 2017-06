Dries Wuytens van Willem II naar Heracles

,,Heracles toonde al interesse toen het vorig seizoen nog bezig was", zegt Wuytens, die gesprekken met technisch manager Hoogma, de trainer en inmiddels voormalig voorzitter Jan Smit achter de rug heeft. ,,Er speelde nog wel wat, maar ik had gewoon een goed gevoel bij Heracles. Met mijn achterneef Jan Wuytens, die er ook heeft gespeeld, heb ik geen contact gehad. Dat was toch te lang geleden."



Wuytens vindt het wel apart dat hij als eerste van de vertrekkers bij Willem II elders onderdak heeft gevonden. ,,Ik had gedacht dat bijvoorbeeld Kostas Lamprou zo een andere club zou hebben. Zelf ben ik heel blij met Heracles, ook al moet ik nu met mijn hele gezin verhuizen."