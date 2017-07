Duel om Johan Cruijff Schaal twee uur vroeger

,,Dat hebben we gedaan op verzoek van de plaatselijke autoriteiten. Het is zomervakantie en de politie heeft minder capaciteit, dus uit veiligheidsoverwegingen is het duel vervroegd'', aldus een woordvoerder van de KNVB.

Het duel om de Johan Cruijff Schaal werd tot vorig seizoen steeds in de Arena in Amsterdam gespeeld. Dit keer is het voor het eerst dat de wedstrijd in het stadion van de kampioen is. Vitesse mopperde vorige week nog over het geringe aantal kaarten dat de club uit Arnhem heeft gekregen voor zijn aanhang. Er zijn voor de bezoekers slechts 1200 kaarten beschikbaar, omdat de Rotterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) anders de veiligheid niet zou kunnen garanderen tijdens de vakantieperiode.