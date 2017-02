Duits baalt van inconsequente Kamphuis

Duits doelde daarmee op Van Wolfswinkel, die aan een tweede gele kaart ontsnapte toen hij Elvis Manu in de tweede helft de doorgang belemmerde. ,,Regels zijn regels. Manu is erlangs, hij wordt geblokt en vastgehouden. Dat is gewoon een tweede gele kaart. Misschien zie ik het dan een beetje 'rood-geel'. Hij mat met twee maten en daar baal ik gewoon van."

Kansen

Ondanks het dubieuze optreden van de scheidsrechter had Go Ahead Eagles de nederlaag volgens Duits aan zichzelf te wijten. ,,Ik denk niet dat wij door hem de wedstrijd verliezen. Het was net als vorige week: We hebben weer voldoende kansen gehad. Zij hadden een kopballetje en de kans van de eerste goal en scoren wel."

Media

Go Ahead Eagles was tegen Vitesse tot tien minuten na rust heer en meester. Dat had vooral met het spel van de thuisploeg te maken, vond Duits. ,,Ik zei net al: de media maken er dan weer van dat Vitesse zwak was. Wij hebben dit echter zelf afgedwongen. Wij verdienen de credits voor de manier waarop wij de wedstrijd ingaan. Ik vind ook niet dat we in de put moeten gaan zitten nu, want we hebben de laatste wedstrijden laten zien wat we kunnen."

Zorgwekkend