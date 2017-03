Duizenden fans Rangers bij benefiet voor Fernando Ricksen

Ricksen was eregast in het Fleetwood Town's Highbury Stadium, waar een team van Rangers Legends het opnam tegen Engeland Legends. Ongeveer 5000 supporters zongen de oud-Oranje-international luidkeels toe toen hij in een rolstoel het veld werd opgereden.



Bij Rangers kwamen onder anderen Barry Ferguson, Michael Mols, Arthur Numan, Jorg Albertz en Gordon Durie in actie. Bij het door Paul Ince gecoachte Engeland trokken Mark Walters, Darren Anderton en Lee Hendrie hun voetbalschoenen weer eens aan.



De supporters haalden duizenden euro's op voor Ricksen, die tegenwoordig woonachtig is in het Spaanse Valencia.