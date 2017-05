Duizenden NAC-fans zwaaien selectie uit voor finale in Nijmegen

De spelersbus is vandaag aan het eind van de middag al richting Nijmegen vertrokken voor de beslissende finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie (NEC - NAC, morgen om 16.45 uur).

Daar verdedigt NAC een 1-0 voorsprong. Die werd donderdag genomen door een fortuinlijke zege. Cyriel Dessers maakte in de slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd. NAC had het moeilijk in een ramvol eigen stadion, maar mocht uiteindelijk toch juichen.