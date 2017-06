'Eigenaar Wang vertrekt bij ADO Den Haag'

,,Van meet af aan was mijn standpunt dat de RvC geheel moest vernieuwen, dus inclusief Wang Hui", zegt Knüppe. ,,Die zal ook in goed overleg opstappen. Aan de samenstelling van de nieuwe raad van commissarissen wordt gewerkt."

,,Dat Wang uit de RvC gaat, is intern al veel langer bekend", meldt de club in een reactie. ,,Er zal in de RvC een aantal nieuwe commissarissen komen namens United Vansen. Op concrete namen gaan we niet in."