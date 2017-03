El Ahmadi: Andere jongens moeten zelf weten wat ze doen

Door Mikos Gouka

,,Feyenoord is met iets moois bezig en daar wil ik graag deel van uitmaken''’, zegt de middenvelder. ,,De intentie was er dus al om langer te blijven en de clubleiding had hetzelfde idee. Natuurlijk praten we in de kleedkamer weleens met elkaar, over hoe de toekomst er bij deze club met deze spelers uit zou kunnen zien. Maar want andere spelers doen, moeten ze uiteindelijk zelf weten.’’

El Ahmadi wil het beeld ook niet romantiseren. Allemaal bijtekenen; het klinkt leuk, maar zo werkt het in de praktijk niet. Al was het alleen maar omdat een club als Feyenoord ook gewoon geld moet verdienen door af en toe een speler te verkopen. ,,En ik heb mijn stappen naar het buitenland al gezet'', zegt El Ahmadi.

Alles meegemaakt

,,Ik heb in Dubai gespeeld en bij Aston Villa in de Premier League. Dat is toch anders. Ik heb hier alles meegemaakt. De 10-0 tegen PSV, maar ook de bekerwinst en hopelijk dit seizoen een prijs, al is dat nog altijd ver weg. Ik voel me hier goed, echt op mijn plek. Ja, ik denk dat ik een echte Feyenoorder geworden ben. Zo voelt het voor mij in elk geval wel.''