El Ahmadi: Misschien dachten we dat we er al waren

,,We lieten ze voetballen. Het zal met spanning te maken hebben. Misschien dachten we dat we er waren. We hebben niets laten zien wat we het hele seizoen hebben getoond’’, aldus El Ahmadi tegen FOX Sports.



Ondanks de teleurstelling heeft El Ahmadi alle vertrouwen in een goede afloop. Feyenoord heeft volgende week zondag tegen Heracles aan een zege genoeg om alsnog de landstitel te pakken. ,,Ik heb er vertrouwen in dat we het klusje kunnen klaren. We gaan er gewoon voor.’’