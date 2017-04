Elia: Bij Ajax doen ze het met hun mond, wij op het veld

,,Of ik me stoor aan hun woorden? Nee, het hoort er ook een beetje bij. Bovendien interesseert het mij helemaal niks wat ze daar vinden", sprak de aanvaller getergd. Feyenoord vergrootte het gat met Ajax in Arnhem tot vier punten.

Ajax kan dat verschil met een overwinning op PSV weer terugbrengen tot een punt. ,,Of ik die wedstrijd ga kijken in de bus? Normaal gesproken kijk ik niet, maar nu misschien toch. Met één oog want ik wil ook FIFA spelen op de terugweg."

Elia rekent zich twee duels voor het einde nog niet rijk. ,,We hebben nog niets, dat weten we. Maar Ajax zou wel eens punten kunnen verspelen in Eindhoven. En als dat niet het geval is, moeten we het zelf maar afmaken in de laatste twee wedstrijden."

Jörgensen zegt niets over Coolsingel

Collega-aanvaller Nicolai Jorgensen was weer eens de grote man bij Feyenoord. Hij maakte binnen een half uur beide treffers.