Elia vreest niet: Het is nog mooier om in de Kuip kampioen te worden

Eljero Elia was één van de weinig Feyenoorders die de 3-0 nederlaag tegen Excelsior niet aan de spanning wijt. ,,We waren rustig kansen aan het creëren. We hadden twee, drie kansen. Alleen niet afgemaakt. En dan bam kregen we een goal tegen. Daarna raakten we van slag.’’

Volgens Elia kon Feyenoord het eigen spel niet spelen op het kunstgrasveld van Excelsior. ,,We gingen nu dingen uit stilstand doen, de automatismen waren weg.’’

Elia roept Feyenoord-fans om rustig te blijven en stelt hen gerust: ,,Zulke duels zitten er gewoon tussen. We kunnen niet elke wedstrijd een 8 of een 9 spelen. We moeten met z’n allen gewoon een weekje wachten. Het komt sowieso goed’’, aldus de aanvaller tegen FOX Sports.

,,Moet ik gaan huilen dan?", zei Elia toen hem werd gevraagd naar zijn toch wel opvallende gemoedstoestand, kort na de zo dramatisch verlopen kampioenswedstrijd tegen Excelsior (3-0). ,,Ja, ik kan dit wel snel vergeten. We staan nog steeds eerste hè. Ik weet alleen wel dat volgende week onze laatste kans is. Dan moeten we er staan. Het is denk ik nog mooier om in De Kuip kampioen te worden. Natuurlijk zal er dan nóg meer druk op de wedstrijd zitten. Maar ik houd wel van druk.''

Volgens Elia had de deceptie op Woudestein niet zozeer te maken met spanning en 'kampioensstress' bij Feyenoord. ,,Dit was zeker niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar dat viel ook te verwachten in dit stadion. Ze hebben alles met voorbedachten rade gedaan. Een wedstrijd op kunstgras en ze hebben dit veld expres niet gesproeid. Dan weet je dat het moeilijk gaat worden, iedereen heeft het hier moeilijk. Ik had wel verwacht dat we er met onze veerkracht meer uit zouden halen, maar vandaag zat alles tegen.''

De aanvaller, die ook geen moment in de wedstrijd zat, beweert dat het drama in Kralingen nieuwe krachten losmaakt bij Feyenoord. ,,We komen hier twintig keer sterker uit'', zei Elia. ,,Volgende week moet en gaat het gebeuren, daar ben ik van overtuigd.''