Elke wedstrijd van AZ is toets voor bekerfinale

,,Iedereen wil erbij horen. Iedereen wil fit zijn. Dat is logisch.” Ontevreden over de prestatie van zijn spelers tegen AZ afgelopen zondag (1-1) gaf trainer John van den Brom maandag al de opstelling voor de wedstrijd van morgenavond tegen Heracles aan zijn selectie. ,,Met die basiself ben ik de hele week aan de slag gegaan om daarmee iets op te bouwen.” Volgens de oefenmeester heeft de selectie dat goed opgepakt. ,,Want ze trainden heel goed deze week. Ik bemerkte een andere intensiteit. Ik hoop dat ze nu vrij zijn in hun kop.”



Rens van Eijden en Jonas Svensson keren tegen Heracles weer terug in de basis. Zij waren tegen Roda JC nog geblesseerd. Mats Seuntjens kan zich opmaken voor een reservebeurt. De middenvelder speelde een matige wedstrijd tegen Roda en werd al in de rust gewisseld. ,,Soms heb je een off-day”, zegt Van den Brom over Seuntjens. Wedstrijden tussen Heracles en AZ zijn doorgaans doelpuntrijk. Vorig seizoen eindigde de editie in Almelo nog in 6-3.