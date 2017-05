Eredivisie vanaf zondag met nieuwe bal en nieuw logo

Poll: Wint Ajax de Europa League-finale?

10:42 Ajax treedt op 24 mei in Stockholm aan in de finale van de Europa League tegen Manchester United. Op papier is de Engelse grootmacht misschien favoriet, maar de eclatante vorm die de Amsterdammers in Europa toonden maakt de ploeg van trainer Peter Bosz een meer dan gevaarlijke outsider. Wat denk jij? Wint Ajax de Europa League?