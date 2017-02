Erwin Mulder op weg naar uitgang bij Heerenveen

,,Heerenveen wil graag met me verder'', zegt Mulder in de Leeuwarder Courant. ,,Ik zou ook best willen blijven, maar op dit moment wordt het 'm gewoon niet, we komen er niet uit. Ik heb nu nee gezegd. Dat geeft de club de vrijheid om door te schakelen naar plan B en een nieuwe keeper te zoeken. Ik ben transfervrij. Misschien komt er iets moois voor me.”



Mulder, die in het Abe Lenstra-stadion aanvoerder is, kwam in 2015 over van Feyenoord, nadat hij na de komst van Kenneth Vermeer overbodig was geworden in De Kuip.