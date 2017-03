Europa slacht Blind en Oranje: Oudjes die over hun top zijn

De wanprestatie van het Nederlands elftal in Bulgarije (2-0) én de negatieve hoofdrol voor Matthijs de Ligt zijn ook buiten onze landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. De media uit de landen om ons heen zijn genadeloos in hun oordeel. ,,Danny Blind staat (wéér) met zijn rug tegen de muur.''

The Daily Mirror staat vooral versteld van de basisplaats voor Ajacied Matthijs de Ligt, die bij beide tegengoals betrokken was. ,,Oranje werd weggespeeld in Bulgarije. Het gebrek aan talent - waar is de nieuwe Arjen Robben, of de nieuwe Robin van Persie? - is duidelijk. Het elftal bestaat uit oudjes die over hun top zijn en jonge, ruwe diamanten. Maar er zijn maar weinig spelers die nú hun piek beleven'', zo schrijft het Engelse medium.

,,Maar bondscoach Danny Blind bewijst zichzelf ook bepaald geen goede dienst. Zijn nieuwste vreemde beslissing was de basisplaats voor de pas zeventienjarige De Ligt na slechts ZEVEN Eredivisieduels en 268 (!) minuten voor Ajax. Dat plan mislukte op spectaculaire wijze. Hopelijk is dit niet meteen het einde van De Ligts interlandloopbaan. De schuld ligt echter bij Blind, die hem veel te vroeg voor de leeuwen heeft gegooid, bovendien in een elftal dat sowieso geen defensieve zekerheid kent.''

Het Duitse BILD kopt vol leedvermaak: Fahren wir ohne Holland zur WM? ,,Na de blamage in Bulgarije volgt voor onze buren - na het missen van het EK 2012 - een nieuwe dreun'', om te vervolgen met quotes van Bayern München-vedette Robben en een analyse van de bondscoach. ,,Blind staat (wéér) met zijn rug tegen de muur. En de tijden dat het elftal bestond uit wereldsterren, lijkt wel voorbij.''

De Duitsers zijn dan ook niet echt onder de indruk van het elftal van Oranje. ,,Nederland moet het nu doen met onbekende jongelingen als Rick Karsdorp en Matthijs de Ligt. En spelers als Quincy Promes en Bas Dost zijn nog niet de sterkhouders die Oranje zoekt.''

In Frankrijk - koploper in de poule van Oranje - constateert men dat het WK voor Nederland 'uit zicht begint te raken'. ,,De gok van Blind pakte totaal verkeerd uit'', verwijst ook L'Équipe naar het opstellen van De Ligt. ,,Hij heeft pas een paar profduels gespeeld, maar spits Spas Delev mocht twee keer scoren na fouten van De Ligt.''

Ook in Italië - dat dinsdag oefent tegen Oranje - kijkt men met interesse naar het elftal van Blind. ,,Nederland ging knock-out in Bulgarije'', zag La Gazzetta dello Sport. ,,Het was een lelijke uitglijder voor Oranje, dat nu moet vrezen voor een tweede sensationele uitschakeling. Om de boel te redden moest Blind nog Sneijder brengen, maar dat hielp niet meer.''