Europa vervolgt Road to Russia

Nog even ter herinnering: in alle poules hebben de zes ploegen vier van hun tien kwalificatiewedstrijden gespeeld, de komende dagen staat speelronde vijf op de rol. De negen groepswinnaars van poules A tot en met I plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2018 in Rusland, de acht beste nummers twee vechten in de play-offs om de laatste vier tickets.

Hier zijn alle standen op de andere continenten te vinden.

Groep A

In de poule van Nederland lijkt het geen twijfel dat het rechtstreekse WK-ticket naar grootmacht Frankrijk gaat. Achter de verliezend EK-finalist vecht Nederland met Zweden en Bulgarije om de tweede plaats. In dat opzicht is het bezoek van Oranje aan Sofia van zaterdag cruciaal.

Volledig scherm © UEFA

Programma zaterdag

Zweden - Wit-Rusland (18.00 uur)

Bulgarije -NEDERLAND (20.45 uur)

Luxemburg - Frankrijk (20.45 uur)

Volledig scherm © Foto: SCS/Sander Chamid

Groep B

Met de volle buit na vier duels werpt Zwitserland zich in Groep B op als de grote favoriet. Europees kampioen Portugal moet in de achtervolging, met Hongarije op het vinkentouw. Beide landen treffen elkaar zaterdag, terwijl de Faeröer en Letland moeten vechten om meer dan een bijrol te vervullen.

Programma zaterdag

Andorra - Faeröer (18.00 uur)

Zwitserland - Letland (18.00 uur)

Portugal - Hongarije (20.45 uur)

Volledig scherm © UEFA

Volledig scherm © ANP

Groep C

Het is geen verrassing dat wereldkampioen Duitsland vooralsnog oppermachtig is in Groep C. Vier gespeeld, vier gewonnen, nul tegendoelpunten, zestien goals en dus geen vuiltje aan de lucht. Noord-Ierland, Azerbeidzjan en Tsjechië - en in mindere mate Noorwegen - maken allemaal nog goede kans op plek twee.

Volledig scherm © UEFA

Programma zondag

Azerbeidzjan - Duitsland (18.00 uur)

San Marino - Tsjechië (18.00 uur)

Noord-Ierland - Noorwegen (20.45 uur)

Volledig scherm © Bongarts/Getty Images

Groep D

Na het sensationele optreden op het EK, werd van Wales veel verwacht. Vooralsnog staan de mannen van Chris Coleman echter respectievelijk vier en twee punten achter op Ierland en Servië. Vrijdag kan de ploeg in een rechtstreeks gevecht in ieder geval wat dichter naar de koploper kruipen.

Volledig scherm © UEFA

Programma vrijdag

Georgië - Servië (18.00 uur)

Oostenrijk - Moldavië (20.45 uur)

Ierland - Wales (20.45 uur)

Volledig scherm © Michael Steele

Groep E

In Groep E op papier geen torenhoge favoriet, en dus ook nog geen ploeg die er met kop en schouders bovenuit steekt. Polen leidt de dans bij het ingaan van speelronde vijf, waarin de twee bovenste, middelste en onderste landen het zondag tegen elkaar opnemen.

Volledig scherm © UEFA

Programma zondag

Armenië - Kazachstan (18.00 uur)

Montenegro - Polen (20.45 uur)

Roemenië - Denemarken (20.45 uur)

Volledig scherm © EPA

Groep F

Achter koploper Engeland doet het verrassende Slovenië vooralsnog prima mee. Ook Slowakije en Litouwen zijn nog volop in de race, terwijl Schotland nog wat achterblijft. Voor The Tartan Army lijkt het zondag tegen de Slovenen al een kwestie van aanhaken of afhaken.

Volledig scherm © UEFA

Programma zondag

Engeland - Litouwen (18.00 uur)

Malta - Slowakije (20.45 uur)

Schotland - Slovenië (20.45 uur)

Volledig scherm © ANP

Groep G

Dat Spanje en Italië de lakens zouden uitdelen, lag wel in de lijn der verwachting. Beide landen houden gelijke tred wat de groepswinst betreft. Dat Israël zich achter de grootmachten nog goed staande houdt, is wat verrassender. Het verloor eerder al van Italië, en moet nu op bezoek bij Spanje winnen om er in Groep G geen tweestrijd van te maken.

Volledig scherm © UEFA

Programma vrijdag

Italië - Albanië (20.45 uur)

Spanje - Israël (20.45 uur)

Liechtenstein - Macedonië (20.45 uur)

Volledig scherm © AFP

Groep H

Hoewel het vroeg in de kwalificatiereeks is, kan het nog foutloze België al een aardige stap richting Rusland zetten. Het ontvangt achtervolger Griekenland, dat bij een overwinning op vijf punten achterstand wordt gezet. Met het oog op de lastige uitbeurt van hun concurrent zal Bosnië-Herzegovina extra gemotiveerd aan de start verschijnen tegen kleinduimpje Gibraltar.

Volledig scherm © UEFA

Programma zaterdag

Cyprus - Estland (18.00 uur)

Bosnië-Herzegovina - Gibraltar (18.00 uur)

België - Griekenland (20.45)

Volledig scherm © Photo News

Groep I

Ook in de laatste kwalificatiepoule staat een topper op het programma. Koploper Kroatië wil in eigen huis de voorsprong op het achtervolgende Oekraïne vergroten, terwijl IJsland thuis tegen hekkensluiter Kosovo - met een schuin oog op het treffen tussen de twee rivalen - de lachende derde hoopt te worden.

Volledig scherm © UEFA

Programma vrijdag

Turkije - Finland (18.00 uur)

Kroatië - Oekraïne (20.45 uur)

Kosovo - IJsland (20.45 uur)