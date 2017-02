Excelsior gaat akkoord met schorsing Pantic

Pantic kreeg zaterdag in het verloren duel met Willem II (0-2) een rode kaart voor zijn overtreding op Darryl Lachman. De verdediger moest het veld in blessuretijd per brancard verlaten. Excelsior kwam door het verlies van de belangrijke wedstrijd nog dieper in de zorgen. De Rotterdamse club heeft in de eredivisie nog maar één punt voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag.