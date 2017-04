Fans Eagles knutselen spandoek tijdens duel

De vroege rode kaart voor Elvis Manu werd na rust beantwoord met een spandoek met daarop in zwarte en rode letters de tekst 'Waarom rood'. De fans hadden kennelijk een leeg doek en twee potten verf klaarstaan onder de tribune.



Het was een sterk staaltje improviseren. Minder ludiek waren de beledigende spreekkoren die vanaf de B-side klonken aan het adres van scheidsrechter Edwin van de Graaf.



Manu kreeg in de twaalfde minuut van de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de rode kaart wegens vermeend hands in het strafschopgebied. Het leidde een dikke nederlaag in (1-4) voor de hekkensluiter van de eredivisie.