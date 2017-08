FC Den Bosch op jacht naar eerherstel

Cocu houdt hoop op opvolger Jetro Willems

14:34 PSV-coach Phillip Cocu hoopt nog steeds op een nieuwe linksback. ,,We zijn nog steeds druk bezig", zei hij op een persconferentie in de aanloop naar het thuisduel van zondag met Roda JC. ,,Veel meer versterkingen zijn financieel niet haalbaar. We kunnen geen gekke dingen doen. Nu de club gezond is, moeten we dat zo houden.''