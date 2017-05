FC Emmen ondanks nederlaag naar halve finale play-offs

Ajax niet ongeschonden uit slijtageslag met Lyon gekomen

19:43 De medische staf van Ajax moet in de aanloop naar de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, zondag tegen Willem II, overuren maken. De Amsterdamse selectie van trainer Peter Bosz keerde vandaag met heel wat pijntjes terug in Amsterdam na de return in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon.