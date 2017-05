FC Twente en Ajax gooien hoge ogen in Europees 'baby-klassement'

Opvallend is dat liefst twaalf van de achttien Eredivisieclubs in die top-100 staan. NEC (23,62 jaar) staat op plaats 14, terwijl SC Heerenveen (24,15 jaar) het met plek 24 eveneens niet onaardig doet. FC Utrecht (24,64 jaar), PEC Zwolle (24,65 jaar), AZ (24,68 jaar), FC Groningen (24,69) en Sparta Rotterdam (24,85 jaar) staan nog in de top-50. Verder staan ook Heracles Almelo, Vitesse en PSV in de lijst. Alleen de zes meest ervaren ploegen uit de Eredivisie (Feyenoord, Willem II, ADO Den Haag, Excelsior, Roda JC en Go Ahead Eagles) ontbreken in de top-100 van CIES.