FC Twente neemt afscheid van Stevens en Ede

Over de status van doelman Nick Marsman en de huurlingen Dylan Seys en Enis Bunjaki is nog niets bekend. ,,Dat bekijken we nog'', zegt technisch-directeur Jan van Halst. Dat geldt ook voor de drie huurlingen van Manchester City: Enes Ünal, Bersant Celina en Yaw Yeboah. ,,We spreken City nog over volgend seizoen'', aldus Van Halst.



Zeker is wel dat Shadrach Eghan niet terugkeert in Enschede. De Ghanees speelt op dit moment op huurbasis voor het Noorse Vendsyssel FF. Zijn contract bij Twente loopt af.