FC Twente rondt komst 'echte spits' Boere af

Boere doorstond eerder op de dag de medische keuring. De spits komt over van FC Oss, waar hij afgelopen seizoen goed was voor 33 doelpunten. In Enschede is hij de opvolger van Enes Ünal. De Turkse spits werd afgelopen seizoen gehuurd van Manchester City, maar werd onlangs verkocht aan Villarreal.



,,We zijn blij dat Tom komend seizoen het shirt van FC Twente draagt", reageerde Twente-directeur Jan van Halst op de clubsite. ,,Hij heeft vorig seizoen laten zien een ‘echte’ spits te zijn. Bovendien is Tom een jongen met een goed karakter, die erop gebrand is om ook in de Eredivisie te laten zien wat hij in huis heeft. Dat is een mooie uitdaging. Goed dat hij direct bij het begin van de voorbereiding kan aansluiten.”



Boere speelde in de jeugd van Ajax en kwam via omzwervingen bij Genk, VV Hoogstrate en FC Eindhoven terecht bij FC Oss. Daar greep hij de kans aan om zijn in het slop geraakte loopbaan weer in gang te trekken.