FC Twente strikt NAC-huurling Brondeel

Twente wil Joel Drommel het komende seizoen verhuren. ,,Het is de bedoeling dat Joel meer vlieguren gaat maken'', zegt technisch-directeur Jan van Halst. ,,Het is goed dat we in een vroegtijdig stadium John Brondeel hebben vastgelegd. We hebben hem uitgebreid bekeken en hij heeft bij NAC bewezen dat hij een talentvolle keeper is.''