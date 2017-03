FC Twente verrast door gokverslaving ex-trainer Kluivert

Kluivert was tussen 2011 en 2013 werkzaam voor Twente en behaalde in 2012 de landstitel met het tweede elftal. In die ploeg speelde onder meer Nick Marsman, Joey Pelupessy en Oranje-international Quincy Promes. ,,Patrick geeft in het artikel aan dat hij in de tijd dat hij trainer was van de beloften het aan niemand heeft verteld en ook niet wilde dat het bij Twente bekend werd'', zegt woordvoerder Richard Peters van Twente. ,,Het is dus ook volledig nieuw voor ons.''

Verrassing

Michel Jansen is hoofd opleidingen bij Twente en hij werkte destijds samen met Patrick Kluivert. In het tweede seizoen van Kluivert was Jansen onder meer zijn assistent. De verhalen dat Kluivert in die dagen gokverslaafd was en gokte op wedstrijden van het eerste elftal van Twente komen ook voor hem als een totale verrassing. ,,Dit is Abacadabra voor mij'', zegt Jansen. ,,Ik heb hier nooit iets van gemerkt en ik ben niet de enige, want wat ik er nu van hoor en lees wist niemand het.''

Quote Dit is Abacadabra voor mij. Ik heb hier nooit iets van gemerkt en ik ben niet de enige. Assistent Michel Jansen

Jansen heeft alleen maar prettige herinneringen aan de mens en trainer Kluivert. ,,Ik had de verhalen over zijn werkethiek ook wel eens gehoord, maar bij ons viel er niets op hem aan te merken. Hij was er altijd, en miste geen training. Patrick was ook altijd vrolijk en in voor een dolletje. En dat is hij nog steeds als ik hem tegenkom, want zo af en toe hebben we nog wel eens contact. Zo liep zijn zoon onlangs nog stage bij ons.''

Schrikken

Nick Marsman zat in 2012 al bij de eerste selectie, maar stond regelmatig op doel bij de ploeg van Patrick Kluivert. ,,Deze heb ik niet zien aankomen, ik schrik hier wel een beetje van'', zegt de huidige keeper van Twente over de gokproblemen van zijn voormalige trainer.

,,Misschien is hij wat naïef geweest, of te goedgelovig. Als je eenmaal in dat web zit kom je er niet snel uit. Patrick is een fijne man waar je niet snel boos op kunt worden. Hij was altijd vrolijk. Hij was echt echt een van de jongens. Je kon ook altijd bij hem terecht.''

Duels Twente

Kluivert zou op 10 december 2011 voor de eerste keer hebben gegokt op een duel van het eerste elftal. Twente speelde die dag tegen NEC en won thuis met 2-0. Daarna zet Kluivert geld in op de duels van Twente tegen Vitesse (11.731 euro winst) en de Europese wedstrijden tegen Steaua Boekarest (3500 euro verlies) en Schalke 04 (8.198 winst.).

Uit de reconstructie van De Volkskrant blijkt dat Kluivert zware verliezen leed, maar alleen aan de wedstrijden van zijn eigen werkgever Twente geld overhield: 15.669 euro.