FC Twente Vrouwen weigert opbrengst boek Joop Munsterman

Zaalvoetballers verspelen laatste kans op EK

15:42 De Nederlandse zaalvoetballers hebben hun laatste restje hoop op kwalificatie voor het EK zien vervliegen. De ploeg van bondscoach Max Tjaden kwam in de laatste kwalificatiewedstrijd niet verder dan een gelijkspel tegen Wit-Rusland: 3-3. Oranje had moeten winnen om in de race te blijven voor deelname aan het EK van begin volgend jaar in Slovenië.