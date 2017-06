FC Utrecht-aanwinst Van de Streek ziet uit naar Europees voetbal

Door Ard Schouten

Barneveld (SDVB), Arnhem (Vitesse), Talinn (Flora Taliin), Leeuwarden (SC Cambuur) en Utrecht. Sander van der Streek bouwt aan zijn carrière en ziet in het vierjarige contract dat hij gistermiddag tekende in stadion Galgenwaard dat hij op koers is.

,,Ik kies mijn clubs altijd op gevoel, Utrecht is een prima club om me te ontwikkelen. De trainer, Erik ten Hag, is een belangrijke reden geweest om toe te happen. Hij heeft een prima ploeg gebouwd en je ziet dat hij spelers individueel beter maakt. Zelf hoop ik aan duelkracht te winnen en vooral beter te worden in de kleine ruimtes. Maar natuurlijk speelt ook mee dat Utrecht, net als Cambuur, een echte volksclub is. Daar voel ik me gewoon thuis.’’

Hoewel Van de Streek Cambuur met pijn in het hart verlaat, ziet hij uit om het shirt van Utrecht aan te trekken. ,,Als je zoals ik al aan eredivisievoetbal hebt geproefd, wil je niets liever dan dat. Ik zou een slechte prof zijn als ik geen stap omhoog zou willen maken. Utrecht meldde zich op een prima moment. De zomer is kort, maar als je daar als tegenprestatie Europees voetbal voor terug krijgt, mag je als voetballer niet klagen. Ik heb in Estland één ronde Europees gespeeld, we werden na twee gelijke spelen, uitgeschakeld door een club uit Albanië, maar je merkte wel hoe speciaal het was. Die wedstrijden en mijn hele periode in Estland hebben me als voetballer en mens volwassen gemaakt. Het voetbal was misschien minder, maar ik stond wel op eigen benen, moest me redden in het buitenland. Dat vormt je.’’