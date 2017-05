FC Utrecht-baas Van Seumeren na spektakelstuk: Dit verzin je toch niet?

De Meernse zakenman stoof na de beslissende penalty van Nacer Barazite als één van de eersten het veld op. De FC Utrecht-eigenaar, bekend om zijn lijfspreuk ‘no guts, no glory’, struikelde over zijn woorden om zijn gelukzalige gevoel te omschrijven. ,,Man, man, wat ben ik trots op onze staf en spelers. Het was alles of niets. Tien procent kans geef ik ons, zei ik tegen Gonnie mijn vrouw. En we flikken het. Op zijn Utrechts hè. Knokkend en strijdend voor iedere meter. Ik was zo bij dat dat getik eens werd ingeruild voor echt vechtvoetbal. Zo zie ik het graag.’’