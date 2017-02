FC Utrecht toont karakter, Feyenoord krijgt dikke pluim

FC Groningen - FC Utrecht 2-3 FC Groningen: Padt 6; Memisevic 6,5, Reijnen 5,5, Larsen 5,5, Davidson 5,5; Tibbling 6,5, Hiariej 6 (84. Van Nieff -), Jenssen 7; Linssen 8 (80. Sörloth -), Idrissi 6,5, Mahi 6,5. FC Utrecht: Jensen 8, Troupée 7, Van der Maarel 5,5 (45. Brama 6,5), Janssen 5,5, Van der Meer 6, Leeuwin 5,5, Amrabat 7, Ayoub 8, Barazite 6 (68. Labyad -), Kerk 6,5 (87. Zivkovic -), Haller 6,5. Arbiter: Makkelie 6,5 Man van de wedstrijd: Trainer Erik ten Hag liet na afloop weten dat hij in de rust elf spelers had kunnen wisselen. Maar de oefenmeester zal blij zijn geweest dat hij Yassin Ayoub liet staan. Onder zijn leiding krabbelde FC Utrecht op en door zijn doelpunt in de 82ste minuut werd er na een 2-0 achterstand zelfs nog gewonnen in het noorden.

Go Ahead Eagles - Vitesse 1-3

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 6; Groenbast 6, Fischer 5 (71. De Kogel -), Schenk 5,5, Ritzmaier 5; Chirivella 5,5, Crowley 7, Duits 6,5; Antonia 5,5 (79. Maatsen -), Hendriks 5,5 (57. Marengo 6), Manu 5,5.

Vitesse: Room 6 (71. Törnes -); Diks 6, Kashia 7, Miazga 7, Leerdam 6; Nakamba 6,5, Nathan 5,5, Baker 5,5; Rashica 6,5, Van Wolfswinkel 7 (86. Ali -), Foor 6 (80. Büttner -).

Arbiter: Kamphuis 5

Man van de wedstrijd: Ricky van Wolfswinkel was alweer voor de achtste keer verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt van Vitesse in een competitieduel. Naast een aanspeelpunt en een afmaker was hij in Deventer bovendien een aangever. Met zijn assist op Navarone Foor was hij betrokken bij twee van de drie Arnhemse treffers.