Feestdag Vitesse compleet met goals Van Wolfswinkel en Baker

In Arnhem leverde dat een mooi volksfeest op. De Limburgers werden juist op een nacompetitieplek gedrukt.Trainer Henk Fraser bracht voor het slotduel van Vitesse tegen Roda JC weinig wijzigingen aan. De coach koos voor Adnane Tighadouini. De Edenaar verving de Braziliaan Nathan.



Geen experiment

Fraser maakte met zijn opstelling duidelijk in de laatste speelronde van de eredivisie niet te experimenteren.De start was veelbelovend. Na vier minuten al kwam Vitesse op voorsprong. Ricky van Wolfswinkel werkte de bal binnen. De ster van de bekerfinale scoorde alweer zijn negentiende goal van deze competitie. Na de 1-0 kreeg Vitesse nog kansen, al was er voor rust een moment van geluk toen Ajagun de paal raakte.



Kans op kans voor Vitesse

Na rust kregen Navarone Foor, Alexander Büttner, Van Wolfswinkel (twee keer) en Milot Rashica (drie keer) enorme kansen. Aan de andere kant miste Roda driemaal fortuin. Eerst vond Dani Schahin niemand om de bal binnen te lopen en even later kon doelman Eloy Room ternauwernood redden op een inzet van Mitchel Paulissen. Tenslotte redde de keeper ook op een schot van Beni Badibanga.



Wéér Ricky!

Omdat het veld intussen helemaal open lag, werd zowat elke aanval een kans. En daaruit scoorde Van Wolfswinkel na tachtig minuten dan toch de 2-0. Hij kreeg een niet te missen kans van Alexander Büttner, waarna GelreDome ontplofte. Rickygoal bepaalde zijn eindscore in het jaar van de terugkeer naar Vitesse op twintig competitietreffers.



Rood Roda

Bij Roda dreven juist de frustraties boven en Paulissen kon na en charge op Marvelous Nakamba met rood inrukken. Vitesse maakte het verschil in de slotminuut tenslotte nog groter met een derde treffer. Lewis Baker zwaaide in Arnhem uit met een fraai lobje: 3-0.



Vitesse eindigde het seizoen uiteindelijk op de vijfde plaats in de eredivisie. Dat leverde voor volgend jaar extra televisiegeld op. Maar belangrijker was de historische bekerzege van 30 april in De Kuip.



Vitesse-Roda JC 3-0 (1-0)

4. Van Wolfswinkel 1-0, 80. Van Wolfswinkel 2-0, 90. Baker 3-0.

Toeschouwers: 19.861

Gele kaarten: Werker, Papazoglou (Roda JC)

Roda kaart: Paulissen (Roda JC)



Vitesse: Room; Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Foor, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini (57. Büttner).

Roda JC: Van Leer; Milec, Ananou (46. Schahin), Werker, Kum; Ajagun, Auassar, Van Hyfte; Rosheuvel, Paulissen, Badibanga (68. Papazoglou).