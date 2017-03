Fernandez: Ik heb hier geen woorden voor

Door Wietse Dijkstra

,,Er was maar één iemand die het niet zeker wist en die had de fluit in zijn handen'', baalt de Hagenaar. ,,Het is werkelijk waar ongelooflijk. Ik weet niet hoe je anders een penalty moet krijgen. Ik heb hier geen woorden voor.''

Volgens Fernandez had ADO het duel voor rust al moeten beslissen. ,,Ik denk dat Utrecht vandaag alle geluk van de wereld heeft gehad. We hebben het in de eerste helft laten liggen. Los van dat we die penalty hadden moeten hebben, hadden we die wedstrijd al veel eerder kunnen beslissen. Je moet ook naar jezelf kijken. Maar regels zijn er om gehandhaafd te worden. Als je onderuit gehaald wordt in het strafschopgebied is dat gewoon een penalty.''

Gözübüyük had wel meer invloed op de wedstrijd, want op advies van de scheidsrechter werd Fernandez in de rust gewisseld. ,,De vierde man kwam naar me toe met het dringende verzoek om hem eraf te halen, want de rode kaart was zeer, zeer dichtbij'', aldus ADO-trainer Fons Groenendijk, die geen goed woord over had voor de arbitrage. ,,Het was een cruciaal moment op slag van rust. Ongelooflijk jammer dat mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn hun werk niet doen.''