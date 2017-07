Feyenoord en Fiorentina rond over huur Kevin Diks

De Rotterdammers huren Diks voor een jaar. Van een optie tot koop is geen sprake. Het contract van Diks bij de club uit Florence loopt nog tot de zomer van 2021. Fiorentina.



Diks werd een jaar geleden voor 2,8 miljoen euro overgenomen door Fiorentina, maar in Italië kwam hij in de eerste seizoenshelft tot slechts vijf speelminuten in twee invalbeurten. In januari keerde Diks op huurbasis weer terug bij Vitesse, waar hij og elf competitiewedstrijden speelde en de KNVB-beker won. Voor Vitesse speelde Diks in totaal 75 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee treffers en vijf assists.



Feyenoord zocht een nieuwe rechtsback nadat Rick Karsdorp afgelopen week voor een bedrag van 14 miljoen euro werd verkocht aan AS Roma. Diks moet in Rotterdammer concurreren met Bart Nieuwkoop en kan ook op links spelen.