Feyenoord-fan biedt 5000 euro aan elke speler van Heracles

In de kleedkamer hangt sinds woensdag een handgeschreven brief van een Feyenoord-supporter, gericht aan Mark-Jan Fledderus. ,,Hij biedt ons allemaal 5.000 euro, omdat hij een goed handeltje heeft en dat voor ons meer oplevert dan twee wedstrijden in Europa. Maar er staat alleen geen afzender bij", zegt Fledderus met een lach. ,,Kijk, hij schrijft dat wij niets te zoeken hebben in de play-offs en zeker niet in Europa." De anonieme afzender eindigt met de uitslag: Feyenoord-Heracles: 6-0. ,,We hebben er om gelachen. Dit is mooi, toch?"