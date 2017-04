'Feyenoord gaat het echt niet meer weggeven'

Wie wordt kampioen?

,,Feyenoord! Dat gaat het echt niet meer weggeven. Dat is voor mij heel helder. Als er een club nog fouten gaat maken, is het Ajax. Dat moet nog naar PSV en heeft nog twee zware duels in de Europa League. Of er morgen al een verrassing in zit? Nee, hoor Ajax en Feyenoord gaan dik winnen.''



Wie degradeert er?

,,Roda JC! Ik heb wel met Yannis Anastasiou te doen, eigenlijk. Die club kan iedereen kopen, maar de trainer wordt met opgezadeld met allerlei spelers. Zo oneerlijk! Daar is gewoon niets meer van te maken nu.''