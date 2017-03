Feyenoord heeft nog niets gehoord van beroepscommissie

Linssen: Natrappen was niet uit frustratie

17:17 Bryan Linssen beleefde een beroerde middag, toen hij met FC Groningen bij Roda JC tegen een 3-1-nederlaag aanliep. De aanvaller maakte de eretreffer, maar werd in blessuretijd van het veld gestuurd wegens natrappen. ,,Natuurlijk was ik gefrustreerd, want er gebeurde echt niets goeds'', zei hij tegenover FOX Sports. ,,Maar de actie was niet uit frustratie.''