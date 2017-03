Feyenoord na NEC het slechtst tegen promovendi

Feyenoord verloor dit seizoen twee keer, beide tegen promovendi. Na de nederlaag voor de winterstop in Deventer tegen Go Ahead Eagles (1-0) gingen de Rotterdammers vandaag op Het Kasteel onderuit tegen Sparta (1-0). Feyenoord won thuis wel van Sparta (6-1). Het duel met Eagles in De Kuip is woensdag 5 april.



NEC deed het nóg slechter dan Feyenoord. De Nijmegenaren pakte in de vier duels met Sparta en Go Ahead Eagles slechts één puntje. In Deventer werd het 2-2, in Nijmegen ging NEC onderuit tegen Eagles (1-2). Tegen Sparta werd het 0-1 en 2-0.