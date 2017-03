Feyenoord op keeper na ongewijzigd tegen Heerenveen

Voor het geblesseerde trio Eljero Elia, Terence Kongolo en Bilal Basacikoglu komt het duel in Friesland te vroeg. Elia leek eerder in de week klaar voor een rentree, maar kreeg een kleine terugslag. De afgelopen dagen maakte hij weer vorderingen. ,,Of ik al rekening heb gehouden met de interlandperiode en daarna Ajax? We kijken niet over wedstrijden heen, maar met Elia had het in een noodgeval misschien al gekund in Heerenveen.’’

Marko Vejinovic, die een bijrol in de Kuip vervult, is wel weer fit. De middenvelder zit tegen Heerenveen weer op de bank. Van Bronckhorst proeft het enthousiasme rond de club toenemen. Overal in het land. Na Gijs de Jong, beoogd directeur van de KNVB, gaf al aan dat hij Feyenoord de titel gunde. Vandaag zei ook Danny Blind dat over de Rotterdamse koploper. ,,Ik zie dat als iets positiefs’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Het geeft aan dat we goed bezig zijn. Nee, voor mij is dat gunnen niet iets dat uit medelijden voortkomt. Dat we vier spelers bij Oranje hebben, is ook mooi. Jan-Arie van der Heijden had ook een kandidaat kunnen zijn, maar de bondscoach neemt die beslissingen. Ja, hij kiest voor Matthijs de Ligt van Ajax. Een jonge speler met weinig ervaring op het hoogste niveau. Of dat kan? Ja, dat kan wel. Als ik die jongen zie spelen denk ik ook ‘wat een groot talent’.’’