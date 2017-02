Feyenoord superieur in laatste kwartier, Veerman topscorer invallers

• Willem II won voor het eerst in meer dan dertien jaar twee uitwedstrijden in de Eredivisie op rij. In december 2003 won Willem II achtereenvolgens bij ADO en FC Groningen.

• Willem II maakte voor het eerst sinds 9 februari 2013 een doelpunt in het carnavalsweekend. Toen was het Niek Vossebelt die de score opende bij Heracles op bezoek (4-1 nederlaag).

• Willem II had 1 minuut en 26 seconden nodig om na de 0-1 ook de 0-2 te maken. Zo'n scenario ging dit seizoen in drie gevallen sneller. sc Heerenveen was het snelste op 14 januari door na 1 minuut en 3 seconden de tweede te maken tegen ADO (2-0 winst).

• Excelsior is nu elf competitieduels op rij zonder overwinning, de langstlopende reeks van alle clubs.