Feyenoord vol vertrouwen naar wedstrijd van het jaar

Feyenoord telt de dagen af naar de kraker zondag in de Arena tegen Ajax. De internationals van Oranje, Steven Berghuis, Jens Toornstra, Rick Karsdorp en Tonny Vilhena, zijn pijnvrij uit de interlandperiode gekomen. Ook spits Nicolai Jørgensen, die eerder geblesseerd afhaakte voor de wedstrijd Roemenië tegen Denemarken, kan zondag in de Arena gewoon spelen.

Door Mikos Gouka

De medische staf heeft ook goede hoop dat linkerspits Eljero Elia op tijd fit is om tot de wedstrijdselectie te behoren. Voor verdediger Terence Kongolo is die kans iets minder groot, maar ook zeker nog niet uitgesloten.

Grootste pijnpunt in Rotterdam is nu de zaak van de beroepscommissie tegen Tonny Vilhena. De 22-jarige Maassluizer zal zich om 20:00 uur in Zeist moeten verantwoorden voor zijn botsing met Spartaan Mathias Pogba. De laatste heeft wederom een ontlastende verklaring ingeleverd, dit keer op verzoek van de aanklager voorzien van een handtekening.

Bij Feyenoord staan ze versteld dat de aanklacht tegen Vilhena ruimer is dan eerder in de zaak bij tuchtcommissie. Vilhena wordt beschuldigd van het uitdelen van een elleboogstoot, dan wel slaan van een tegenstander.

Joris van Benthem heeft zich wederom minutieus voorbereid op de zaak, waar Feyenoord kansen ziet op een goede afloop. De KNVB laat donderdagochtend weten of Vilhena gestraft zal worden, waar eerder al vier duels waarvan één voorwaardelijk was geëist door de aanklager.

Als trainer Giovanni van Bronckhorst morgen aan zijn besloten training begint, weet hij of hij Vilhena wel of niet mag opstellen tegen Ajax. Opnieuw in beroep gaan tegen een eventuele straf kan niet meer bij de KNVB, eventueel nog wel bij de burgerrechter of het CAS. Dat zou echter niet betekenen dat de eventuele straf wordt opgeschort.

Feyenoord traint in de aanloop naar de Klassieker nog drie keer. Donderdag en vrijdag achter gesloten deuren en zaterdag in de eigen Kuip, die sessie is open voor publiek dat de spelers nog eenmaal naar voren wil schreeuwen.