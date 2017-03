Feyenoord zeurt niet over fout Makkelie

Het moment waarop de jonge Sherel Floranus de bal, die de doellijn al was gepasseerd, wegtrapte. Arbiter Danny Makkelie die er geen doelpunt in zag, zoals hij ook de actie van invaller Bilal Basacikoglu niet bestrafte voor zijn actie bij Roy Kortsmit.

Door Mikos Gouka

,,De bal was duidelijker over de lijn dan verleden week tegen PSV'', vond Eric Botteghin, die refereerde aan de hulp van de doellijntechnologie een week eerder in de Kuip. ,,Maar we moeten naar onszelf kijken.''

Daar sloot verliezend trainer Giovanni van Bronckhorst zich bij aan, in de catacomben van het Kasteel. ,,Bal wel of niet over de lijn?'', zuchtte Van Bronckhorst. ,,Daar moeten we sowieso niet over zeuren. We moeten dit accepteren.''

Iets waar Alex Pastoor wel blij mee was. Hij meende van de zijlijn ook te hebben gezien dat de bal over de lijn was. ,,Zelfs met een beslagen bril’’, zei de trainer van Sparta. ,,Maar er was ook een overtreding van Basacikoglu.’’

Aanvaller Jerson Cabral haalde na afloop zijn schouders op. De aanvaller had een ongelooflijk hoeveelheid arbeid geleverd om de defensie van Feyenoord niet zomaar te laten opbouwen. ,,En dan zijn wij heel blij dat we het hebben volgehouden tot de laatste minuut, ondanks dat moment met Floranus’’, zei Cabral.