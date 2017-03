Fischer: Had nog steeds het geloof dat we met Hans konden slagen

,,Hans heeft vanochtend in de kleedkamer afscheid genomen van de spelersgroep. Hij wenste ons succes in de strijd tegen degradatie. Dit is nooit leuk, een ontslag gun je niemand. Hans is bovendien een heel fijne, leuke man.”

De spelersgroep heeft geen rol gespeeld in het besluit om afscheid te nemen van De Koning, zegt Fischer. ,,Nee, wij hebben als spelersgroep zeker geen signaal afgegeven dat we geen vertrouwen meer in Hans hadden. Een dergelijk besluit is ook niet aan ons, maar aan het bestuur. Ik had nog steeds het geloof dat we ook met Hans konden slagen in onze missie, maar het is een feit dat we er de laatste weken niet in slaagden wedstrijden over de streep te trekken. Daar voel ik me als speler overigens net zo goed verantwoordelijk voor. Maar we staan onderaan en ik loop lang genoeg mee om te weten welke consequenties dat dan kan hebben voor een trainer.”