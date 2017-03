Fit PSV op jacht naar plek twee

Door Rik Elfrink

De voeten van Andrés Guardado spraken donderdag in Eindhoven klare taal. De aanvoerder van Mexico kon afgelopen week vanwege hamstringklachten niet in actie komen voor zijn land, maar zal met PSV probleemloos de jacht op de tweede plek hervatten. De routinier liet zich bij de nationale ploeg met succes behandelen, getuige zijn optreden tijdens de donderdagtraining. Guardado deed op De Herdgang aan alle onderdelen mee en kwam met een prachtige treffer tijdens het partijspel.

Kaarten geschud

Komende week worden de prijzen in de eredivisie nog niet verdeeld, maar een flink deel van de kaarten is na volgend weekend wel geschud. Na de duels bij Sparta (morgen), FC Twente (donderdagavond) en Willem II (volgende week zondag) weet PSV of de Champions League-voorronde nog steeds een haalbare kaart is.

Met een fitte groep kan trainer Phillip Cocu de jacht op Ajax, dat zondag koploper Feyenoord ontvangt, vervolgen. Héctor Moreno en Santiago Arias waren gisteren nog niet actief bij PSV omdat ze woensdag pas terugkeerden van interlands met Mexico en Colombia. Beide internationals stapten met een goed gevoel uit het vliegtuig omdat hun ploegen met een zege een flinke stap richting het WK zetten. Bij de training van vandaag wordt bekeken of het verantwoord is dat Arias op Spangen start. Cocu heeft Joshua Brenet achter de hand, als het voor de Colombiaan te kort dag wordt. Moreno is doorgaans snel hersteld na interlandtrips.



In theorie is het nog altijd mogelijk dat PSV met zestien overwinningen in de tweede competitiehelft de titel misloopt. De ploeg verloor dit seizoen maar twee duels, maar net de verkeerde (tegen Feyenoord) en morste voor de winterstop te veel punten via gelijke spelen. Met Sparta heeft PSV na de smadelijke bekernederlaag in oktober nog een appeltje te schillen en om druk op De Klassieker te zetten, moet PSV nu wel met de Rotterdammers afrekenen.

Stuivertje wisselen

Ondanks de negen overwinningen na de winterstop heeft PSV nog steeds geen vaste vorm gekregen. Nu alle middenvelders fit zijn geraakt en voorin de echte overtuiging nog steeds ontbreekt, blijft het stuivertje wisselen in het elftal. Tegen Vitesse verloor Bart Ramselaar zijn plek als linksbuiten, maar kon Marco van Ginkel in een meer aanvallende rol ook niet overtuigen. Cocu zocht en vond een methode om Siem de Jong én Van Ginkel in het basiselftal te houden en staat morgen opnieuw voor de afweging of hij de huurlingen samen wil opstellen. Niet alleen Ramselaar, maar ook Jürgen Locadia staat te trappelen om aan de aftrap te beginnen. Linksback Jetro Willems (23) ontbrak twee weken geleden tegen Vitesse, maar stroomde deze week weer in.