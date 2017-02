Fledderus traint weer mee na zware knieblessure

Mark-Jan Fledderus is op de weg terug nadat hij in september zijn kruisband scheurde. De middenvelder van Heracles Almelo speelde gisteren zijn eerste trainingspartijtje en hield daar een uitstekend gevoel aan over.

Door: Fardau Wagenaar

,,Negen tegen negen, het ging hartstikke goed’’, oordeelde de 34-jarige Fledderus, die op 10 september in de uitwedstrijd tegen Excelsior een zware knieblessure opliep. ,,Ik ben de duels aangegaan, was niet bang. Je merkt hooguit af en toe dat je voor een actie snel nadenkt: Kan dit wel?’’

Vijf dagen in de week is hij weer op de club in Almelo, een dag brengt hij nog door in het SportMedisch Centrum van de KNVB in Zeist. ,,Om testen te doen en de kleine verschillen tussen links en rechts die er nog zijn weg te werken. Ik ben heel blij dat ik weer op de club ben, samen met de jongens. Ik vind trainen leuker dan ooit, het kan me niet lang genoeg duren. Elke dag dat ik op het veld sta, geniet ik extra."

Zijn ploeggenoten laten zich intussen horen vanuit de kleedkamer, een luid gezang: ‘Mark-Jan Fledderus!’’ Hij is terug, dat is goed nieuws. Slecht nieuws kwam er ruim tien dagen geleden: Vincent Vermeij scheurde zijn kruisband en ontbreekt de komende maanden.

De spits gaat dezelfde weg als Fledderus, dat wil ook zeggen dat de jonge spits zich niet laat opereren. ,,Dat heb ik ook niet gedaan. Het is verschrikkelijk wat hij door moet maken, ik weet precies in welke periode hij nu zit."

Fledderus vertelde Vermeij waar hij zelf tegenaan was gelopen net nadat hij zijn zware blessure opliep. Dat hij een second opinion had aangevraagd en besloot zijn kruisband op natuurlijke wijze te laten herstellen.

,,Ik heb zes weken met een brace gelopen, als er daarna nog speling in de knie had gezeten, zou ik alsnog geopereerd kunnen worden. Maar dat hoefde niet, gelukkig. Elke situatie is anders, Vincent is nog heel jong en heeft veel jaren voor de boeg als voetballer. Het is zijn keus."