Fotoserie: Oranje likt de wonden

'We zijn weer kans op groot toernooi aan het vergooien'

0:31 In navolging van Arjen Robben is ook Wesley Sneijder het niet eens met de kritiek op Danny Blind. ,,Ik moet de bondscoach toch echt verdedigen", zei de middenvelder na de wanvertoning van Oranje in Sofia tegen Bulgarije (2-0).