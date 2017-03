Fraser: Büttner is nog niet topfit

,,Alexander is een heel eind op de goede weg, maar hij is nog niet topfit”, stelt Fraser. ,,Of het niet erg lang duurt voordat hij hele wedstrijden kan spelen? Dat is net hoe je er naar kijkt. Je moet dit in het juiste perspectief plaatsen. Hij komt van ver en heeft dus tijd nodig.”



Büttner speelde vorig jaar heel weinig wedstrijden. De Achterhoeker werd vanwege bezuinigingen overbodig verklaard bij Dinamo Moskou. In 2016 werd hij een half seizoen uitgeleend aan Anderlecht, waar de back tot 16 duels kwam.



Eenmaal terug in Rusland kreeg hij nauwelijks speeltijd. Büttner onderhandelde vervolgens lang met de Moskovieten over contractontbinding. Na de jaarwisseling werd een akkoord bereikt en daarna keerde de linkspoot terug bij Vitesse.



Büttner viel tot nu toe enkele keren in bij de eredivisionist en speelde vooral duels bij het beloftenteam van de Arnhemse club.