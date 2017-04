Fraser: Feyenoord matsen? Ik ben in dienst van Vitesse

El Ahmadi steekt er met kop en schouders bovenuit

18 april Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de 31ste speelweek van de eredivisie stak Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi er met kop en schouders bovenuit. De Marokkaans international nam zijn ploeg tegen FC Utrecht op sleeptouw in de allesbeslissende fase van het seizoen. Hij kreeg van ons een acht.