Fraser spaart Kruiswijk met oog op halve finale beker

Kelvin Leerdam is normaal gesproken zondag de linksback in Deventer. Kevin Diks start op rechts.

Kruiswijk

Met het oog op de halve finale van de KNVB-beker, woensdag tegen Sparta, houdt Fraser routinier Kruiswijk op de bank. De Groninger is anderhalve week in training na zijn kuitblessure.

,,Ik vind dat Arnold de positie van linksback uitstekend invult”, stelt Fraser. ,,Hij is positioneel ijzersterk, heeft rust aan de bal en is goed in de duels. Hij is dus zeker niet gepasseerd. We hebben een druk programma met drie wedstrijden in zeven dagen en aan de hand daarvan stel ik nu het team samen.”