Fraser: We hebben supporters geen mooie wedstrijd gegeven

,,In Rotterdam vond ik ons kansloos, eerder dit seizoen,'' aldus Fraser na de 0-2 nederlaag. ,,Dat kwam door de kwaliteit van Feyenoord. We speelden nu echter minder, we toonden geen lef. We hebben onze supporters geen mooie wedstrijd getoond.''

Toch heeft Fraser er alle vertrouwen in dat zijn team er volgende week in de bekerfinale staat. We liet hij blijken nog geïrriteerd te zijn over speculaties dat Vitesse niet voluit zou spelen tegen Feyenoord. ,,We hebben onbewust misschien toch teveel oog gehad voor de wedstrijd tegen AZ. Ik heb me geërgerd aan de mensen die vooraf riepen dat mijn hart voor Feyenoord een rol zou spelen. Dat ik hart heb voor Feyenoord, dat is geen discussie. Maar mensen wilden hun invloed uitoefenen en daar stoor ik me aan. Als je echt denkt dat Van Wolfswinkel bewust een kaart pakt om zo de wedstrijd tegen Feyenoord te kunnen missen, dan zit je er helemaal naast. Daar heb ik moeite mee. Maar ik wens Van Bronckhorst en Feyenoord veel succes de laatste twee wedstrijden.''