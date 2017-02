Fraser wél tevreden over tweede helft tegen Ajax

Fraser wilde vechtvoetbal van Vitesse zien in Arnhem. Maar hij kwam aanvankelijk bedrogen uit. ,,De eerste helft was erg slordig”, sprak de trainer. ,,Ajax is een uitstekende ploeg, vol individuele kwaliteiten. Maar je weet dat ze een zware Europese wedstrijd hebben gespeeld (Legia Warschau in de Europa League, red.). We wilden het meteen pittig maken, maar brachten Ajax voor rust niet in de problemen.”