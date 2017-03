'Fred Grim kan lief zijn, maar ook keihard'

Door Mark Caldenhoven

Al tijdens zijn profcarrière had Fred Grim haarscherp voor ogen wat hij later wilde worden. Geen sigarenboer, geen zaakwaarnemer, geen caféhouder. De Amsterdammer wilde trainer worden. ,,Ik had dat idee altijd al'', zei Grim in 2010 in een interview in het Noordhollands Dagblad. Dan zat Grim als reservekeeper achter Edwin van der Sar op de bank bij Ajax en schoof hij zo dicht mogelijk naar Louis van Gaal toe. ,,Dan luisterde ik mee hoe hij over bepaalde situaties dacht. Ook schreef ik oefeningen in een boekje.''



Fred Grim, de trainer. Wie een jaar geleden had geroepen dat hij morgen tegen Italië bondscoach zou zijn van het Nederlands elftal zou zijn weggelachen. Heel hard. Buiten het circuit kende slechts een enkeling de Amsterdammer, vooral in Friesland, als Fred Grim, de doelman. Bij Cambuur werd hij in 2007 verkozen tot beste keeper uit de clubgeschiedenis. En herinnert iedereen zich Grim om zijn cruciale kopgoal in blessuretijd tegen FC Zwolle in 1992. Een week later was de club uit Leeuwarden kampioen van de Eerste Divisie.